FC Isloch-FC Slavia Mozyr: equipas em fases distintas

Quinto colocado na tabela da Liga bielorrussa, com 7 pontos, o Slavia Mozyr tenta este sábado dar seguimento ao seu bom arranque de campeonato, num duelo da 5.ª jornada no qual terá pela frente o oitavo colocado FC Isloch, uma equipa que surge logo atrás na tabela, com 6 pontos.



Mais bem colocada na tabela, a formação forasteira vai em quatro partidas seguidas sem perder, com três vitórias (uma para a Taça) e um empate, curiosamente no jogo mais recente. De resto, de notar que em cinco dos últimos sete jogos do Slavia Mozyr se registaram pelo menos três golos, pelo que é bem provável que tal se repita.



Quanto ao Isloch, até começou bem, com duas vitórias seguidas, mas dali em diante foi sempre a cair, com dois desaires consecutivos. Falando em golos, de referir que nesses últimos dois encontros o conjunto da casa sofreu sempre três, um registo que dá força à possibilidade de termos pelo menos três tentos nesta partida, até porque no confronto direto essa tem sido a tendência (cinco dos últimos sete registaram pelo menos 3).



Falando em confronto direto, há a referir que o Isloch chegou ao intervalo a vencer diante deste mesmo Slavia Mozyr em quatro das mais recentes cinco partidas.

CÓD 111 FC Isloch 1.93 Empate 2.89 FC Slavia Mozyr 3.2