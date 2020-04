FC Isloch-FC Vitebsk: campeonato bielorrusso mantém-se a todo o gás

Totalmente imune à pandemia de Covid-19 está o campeonato bielorrusso, que coloca este domingo frente-a-frente o FC Isloch e FC Vitebsk em jogo a contar para a 6.ª jornada da prova.



À entrada para esta ronda, o FC Isloch posiciona-se no 5.º lugar, com 9 pontos, fruto de três triunfos e duas derrotas, enquanto que o FC Vitebsk é 2.º colocado, com 10, após somar três vitórias, um empate e uma derrota.



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a relativa superioridade do Vitebsk, com três triunfos nos últimos cinco duelos diante do Isloch. Como será desta vez?

CÓD 121 FC Isloch 1.93 Empate 2.79 FC Vitebsk 3.33