FC Isloch-Neman Grodno: rola a bola na Bielorrússia

Rola a bola no campeonato bielorrusso, com o FC Isloch a receber a visita do Neman Grodno, num duelo da primeira jornada da Liga que colocará frente a frente duas formações que entram em campo com arranques de ano distintos.



Os da casa, depois de uma pré-temporada com apenas duas vitórias, foram afastados na Taça pelo Dinamo Brest - com dois nulos e uma derrota nos penáltis - ao passo qeu o Grodno, por seu turno, vai disputar aqui o seu primeiro encontro oficial, isto depois de uma pré-temporada com cinco vitória, dois empates e duas derrotas.



No que ao confronto direto diz respeito, na época passada o Isloch conseguiu travar uma tendência altamente negativa, já que até então vinha de várias derrotas e algumas delas bem pesadas (6-0 em 2018, por exemplo).

CÓD 165 FC Isloch 1.84 Empate 3.01 Neman Grodno 3.32