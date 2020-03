FC Isloch-Wigwam Smolevichy: forasteiros em busca da primeira vitória

Segue a disputa da segunda jornada do campeonato bielorrusso, com o FC Isloch a receber este domingo a visita do Wigwam Smolevichy, numa partida na qual estarão frente a frente o quarto e o nono colocados, respetivamente.



Vindo de uma jornada inaugural na qual conseguiu vencer - 1-0 sobre o Neman Grodno - o conjunto da casa procurará novo triunfo uma vez mais em casa (este será o seu segudo de três jogos perante os seus adeptos), ao passo que os forasteiros procurarão um primeiro triunfo depois do empate surpreendente (pela positiva) em casa do Dínamo Brest.



De notar que este será o segundo encontro do ano entre estas duas formações, depois de em janeiro, num torneio de preparação, o Smolevichy ter triunfado por 3-0. Esse foi, refira-se, o seu primeiro triunfo de sempre ante este Isloch, já que em onze duelos anteriores não tinha passado de sete empates.

CÓD 109 Wigwam Smolevichy 3.88 Empate 3.03 FC Isloch 1.7