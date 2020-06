FC Krasnodar-Dínamo Moscovo: equipa da casa procura manter-se na luta

Segundo colocado na tabela da Liga russa à entrada da 23.ª jornada, com os mesmos 41 pontos que o Lokomotiv Moscovo, o Krasnodar procura este domingo continuar a alimentar a chama de chegar ao topo da tabela, quando pelas 18 horas receber no seu reduto a visita do Dinamo Moscovo, uma equipa que é à partida da ronda a sexta colocada, com 30 pontos.



Sem jogar desde março, numa paragem de mais de três meses, FC Krasnodar e Dínamo Moscovo chegam a este jogo vindos de sequências similares no pós-paragem de inverno, já que nas três jornadas que disputaram antes da interrupção venceram dois jogos e perderam um.



No que ao confronto direto diz respeito, de notar que o FC Krasnodar não perde diante do Dínamo Moscovo há oito partidas, sendo que nas últimas três conseguiu sempre marcar. Falando em golos, de notar apenas que quatro dos últimos cinco jogos entre estes conjuntos tiveram dois ou menos golos, tal como sucedeu na primeira volta, com um empate a um. Como será desta vez?

CÓD 211 FC Krasnodar 1.91 Empate 2.93 Dínamo Moscovo 3.21