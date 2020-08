FC Lahti-FC Inter Turku: história para repetir ou 'vingança' a caminho?

Segue a disputa da Liga finlandesa, com FC Lahti e Inter Turku a encontrarem-se esta segunda-feira num duelo da 13.ª ronda, que colocará frente a frente o sexto e o segundo colocados, respetivamente.



Com 25 pontos até ao momento, menos 2 do que o líder, o Inter Turku chega a este jogo na sequência de duas derrotas, uma delas bastante dolorosa, referente à Liga Europa, que representou o adeus precoce às provas europeias. Ainda assim, olhando à última dezena de partidas, a verdade é que o balanço até positivo, com seis vitórias, um empate e três derrotas.



Quanto ao FC Lahti, tem 16 pontos em onze partidas disputadas e também entra em campo vindo de dois jogos seguidos sem perder (um empate e uma derrota). Ainda assim, analisando a última dezena de partidas, registam-se quatro triunfos, quatro empates e dois desaires. Por outro lado, de notar que quatro dos últimos cinco duelos do Lahti tiveram golos de ambas as equipas e um total de pelo menos três apontados.



Quanto ao confronto direto, o Inter Turku não perde diante deste oponente há três partidas, sendo que nos últimos cinco marcou sempre em primeiro lugar. Recentemente, em junho, estas equipas defrontaram-se e o Inter goleou por 5-0. História para repetir ou vingança a caminho?

CÓD 259 FC Lahti 3.35 Empate 3.13 FC Inter Turku 1.79