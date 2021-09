FC Midtjylland-FC Nordsjælland: duelo de topo na Dinamarca

Duelo de candidatos no campeonato dinamarquês, com o FC Midtjylland a receber a visita do FC Nordsjælland, num duelo da 8.ª jornada que colocará frente a frente o segundo e o quatro colocados, respetivamente.



Com 15 pontos, fruto de 5 vitórias e 2 derrotas, o Midtjylland entra neste jogo com 13 golos marcados e 5 sofridos, ao passo que o Nordsjælland, com 13 pontos ganhos em 4 vitórias e 1 empate - mais 2 derrotas - tem 11 marcados e 6 sofridos.



No registo direto, o FC Midtjylland marcou ao Nordsjælland nos últimos nove embates, sendo que nos últimos cinco encontros viram-se sempre pelo menos 3 golos no marcador final. Na época passada, mas em dois jogos disputados já em 2021, houve um triunfo para cada lado, ambos caseiros, com o Midtjylland a vencer por 3-0 em casa e depois a perder por 3-2 fora.

CÓD 236 Midtjylland 1.52 Empate 3.75 Nordsjaelland 4.6