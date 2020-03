FC Minsk-Dínamo Minsk: dérbi da capital anima tarde de sábado

Até ver ainda sem sentir os efeitos da evolução do surto do coronavírus, o campeonato bielorrusso segue como planeado esta semana, com um dérbi da capital na agenda para sábado. Frente a frente estarão FC Minsk e Dinamo Minsk, num duelo da 2.ª jornada a disputar pelas 14 horas.



Eterno favorito ao título, o Dínamo visita o reduto do vizinho em busca da primeira vitória da época, isto depois de três derrotas nos primeiros jogos oficiais disputados (dois para a taça e um para o campeonato). Em sentido inverso, o FC Minsk chega a este jogo depois de um triunfo na primeira ronda, onde bateu o Belshina por 3-1.



E se o arranque de época dá moral ao FC Minsk, a verdade é que a história dá o cenário inverno, já que o Dínamo não perde um dérbi da capital desde 2011. De lá para cá, em 18 encontros, o Dínamo ganhou 12 e empatou 6.

CÓD 107 FC Minsk 3.27 Empate 2.85 Dínamo Minsk 1.93