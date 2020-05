FC Minsk-Slutsk: fecho de jornada na Bielorrússia

Quinto colocado na tabela da Liga bielorrussa, com 17 pontos, o Slutsk visita esta segunda-feira o reduto do antepenúltimo FC Minsk, num duelo da 11.ª jornada que colocará frente a frente duas equipas que não estão a viver uma fase propriamente positiva.



A atuar em casa neste duelo, o FC Minsk vem de dois jogos seguidos sem vencer, sendo que já lá vão dez consecutivos a sofrer golos. Quanto ao Slutsk, vai em três jogos consecutivos sem triunfar, com um empate e duas derrotas, sendo que também sofreu nos últimos dez duelos.



No que ao confronto direto diz respeito, na época passada registou-se uma vitória pela margem mínima para cada lado, com dois 1-0 que confirmaram a tendência de haver poucos golos: nos últimos sete jogos entre estas equipas houve sempre menos de dois golos. Será que desta a tendência será invertida?

CÓD 179 FC Minsk 2.67 Empate 3.26 Slutsk 2.32