FC Minsk-Torpedo Zhodino: poucos golos em perspetiva

Terceiro colocado na tabela da Liga bielorrussa, com 11 pontos, o Torpedo Zhodino procura este sábado manter o seu bom arranque de temporada, quando pelo meio dia visitar o reduto do FC Minsk, o atual sétimo colocado, com 9 pontos.



Mais bem posicionado na tabela, o Torpedo Zhodino chega a este jogos sem derrotas nem golos sofridos nos últimos três duelos, ao passo que do lado oposto os de Minsk venceram somente um dos últimos quatro encontros.



Por outro lado, falando em registos de cada uma das equipas, de notar que o FC Minsk sofreu golos nos últimos oito duelos, sendo que em cinco dos últimos sete foi mesmo a primeira equipa a sofrer. Quanto ao Torpedo Zhodino, para lá das três partidas sem perder e os três encontros sem encaixar, leva já dez jogos consecutivos a ter um 'score' total com menos de três golos.



Por fim, olhando para o confronto direto, de notar que essa tendência de poucos golos se arrasta também para este particular, com apenas um dos últimos dez encontros a contar com três ou mais golos. No que ao desfecho dos jogos diz respeito, aí o FC Minsk leva já três jogos seguidos sem ser batido.

CÓD 106 FC Minsk 2.32 Empate 2.72 Torpedo Zhodino 2.65