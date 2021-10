FC Porto-AC Milan: formação à procura da primeira vitória nesta edição da Champions

FC Porto e AC Milan defrontam-se, esta terça-feira, pelas 20 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que ainda não venceram na presente edição da prova milionária.

À entrada para esta ronda, o FC Porto posiciona-se no terceiro lugar do Grupo B, com um ponto, fruto de um empate e uma derrota, enquanto que o AC Milan encontra-se no quarto e último posto, sem qualquer ponto somado, após dois desaires consecutivos nos dois primeiros jogos nesta fase de grupos.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o FC Porto registou quatro vitórias (Moreirense, Gil Vicente, Paços de Ferreira e Sintrense) e uma derrota (Liverpool), ao passo que o AC Milan somou quatro triunfos (Veneza, Spezia, Atalanta e Verona) e um desaire (Atlético Madrid).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade do AC Milan, equipa que venceu dois dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o FC Porto a levar a melhor em apenas um dos outros três embates realizados durante esse mesmo período.