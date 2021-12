FC Porto-At. Madrid: uma verdadeira final no Dragão

CÓD 104 FC Porto 2.5 Empate 3.05 Atl. Madrid 2.6

Com o AC Milan ainda à espreita, FC Porto e At. Madrid encontram-se esta terça-feira no Estádio do Dragão, numa partida da qual poderá sair o segundo qualificado do Grupo B da Liga dos Campeões.Sem os lesionados Iván Marcano e Francisco Conceição, o suspenso Mateus Uribe, o brasileiro Pepê por Covid-19 e com Pepe e João Mário em dúvida, o FC Porto chega a este jogo com a possibilidade de empatar para se apurar, mas apenas caso o Milan não ganhe ao Liverpool na outra partida. Com 5 pontos, os dragões têm mais 1 do que colchoneros e madrilenos, chegando a esta partida motivados pelos dois triunfos seguidos no campeonato, diante de Portimonense e V. Guimarães.Quanto aos madrilenos, não contarão com Kieran Trippier, José Giménez, Stefan Savic e Felipe, sendo que do ponto de vista dos últimos jogos não estão no melhor encontro, já que perderam no duelo mais recente, diante do Maiorca, por 2-1. Os colchoneros, conhecidos como sendo uma equipa forte defensivamente, levam três jogos seguidos a sofrer golos. Para piorar essa situação, Diego Simeone confirmou que apenas tem Mario Hermoso como central de raiz para este encontro...Na primeira volta, no Wanda Metropolitano, houve um empate a zero.