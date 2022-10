FC Porto-Atlético Madrid: colchoneros tentam segurar continuidade nas provas europeias

FC Porto e Atlético Madrid defrontam-se na tarde de terça-feira, a partir das 17:45 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a sexta e última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que terão destinos completamente distintos na prova após este jogo.

À entrada para esta ronda, o FC Porto, que se encontra no segundo lugar, com nove pontos, fruto de três vitórias e duas derrotas, já tem o apuramento para a próxima fase fechado, enquanto que o Atlético Madrid, que se posiciona no terceiro posto, com cinco pontos, após um triunfo, dois empates e dois desaires, tenta apenas segurar a vaga na Liga Europa, sendo que depende de si mesmo para conquistar essa continuidade nas competições europeias.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o FC Porto registou três vitórias (Bayer Leverkusen, Anadia e Club Brugge), um empate (Santa Clara) e uma derrota (Benfica), ao passo que o Atlético Madrid de João Félix somou dois triunfos (Athletic Bilbao e Betis), dois empates (Rayo Vallecano e Bayer Leverkusen) e um desaire (Cádiz).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Atlético Madrid, equipa que venceu quatro dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o FC Porto a não conseguir melhor do que um empate no outro embate realizado durante esse mesmo período.