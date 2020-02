FC Porto-Bayer Leverkusen: dragão procura dar a volta ao texto

Derrotado por 2-1 na visita à Alemanha, o FC Porto procura esta quinta-feira carimbar o apuramento para os oitavos-de-final da Liga Europa, isto numa eliminatória na qual terá como missão anular o tal desaire trazido de casa do Bayer Leverkusen.



Vindo de uma sofrida vitória diante do Portimonense, o FC Porto já deverá contar com Otávio nesta partida, ao passo que Pepe ainda está em dúvida devido a problemas físicos. Do lado oposto, os farmacêuticos entram em campo depois de baterem o Augsburgo, naquele que foi o quinto triunfo consecutivo (desde o início do ano já lá vão sete vitórias em oito jogos), isto numa partida na qual não poderá contar com Kevin Volland, lesionado na primeira mão.

CÓD 109 FC Porto 2.06 Empate 3.55 B. Leverkusen 3.13