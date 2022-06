FC Porto-Benfica: campeão decide-se no Dragão Arena

FC Porto e Benfica defrontam-se, na noite desta quarta-feira, a partir das 20 horas (horário de Portugal Continental), no último jogo da final do playoff do campeonato nacional de hóquei em patins, num encontro que servirá para definir qual dos rivais irá levantar o título de campeão nacional da modalidade.

Recorde-se que as duas equipas chegam a este jogo 5 com um agregado 2-2, depois de ambos vencerem por duas vezes nos quatro jogos já realizados neste final do playoff. O FC Porto adiantou-se na eliminatória com uns claros 5-0 no jogo 1, com o Benfica a empatar no jogo 2, vencendo os dragões por 3-0. No jogo 3 os dragões voltaram a vencer, desta feita por 9-6, com as águias a forçarem a 'negra' ao levarem a melhor no jogo 4 (5-3).