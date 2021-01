FC Porto-Benfica: clássico anima final de semana

Empatados com 31 pontos na tabela, com menos 4 do que o líder Sporting, FC Porto e Benfica encontram-se esta sexta-feira no Estádio do Dragão, num duelo de titãs que promete emoções até final.



Privado do quarteto composto por Iván Marcano, Cláudio Ramos, Wilson Manafá e Carraça, e ainda sem saber se pode ou não contar com Otávio, o FC Porto chega a este jogo depois de ter sido obrigado a trabalho extra na Taça de Portugal, já que necessitou do prolongamento para afastar o Nacional.



Quanto ao Benfica, teve tarefa bem menos complicada, já que goleou o CF Estrela por 4-0, sem praticamente cansar os seus habituais titulares. Um pormenor que pode fazer a diferença neste jogo, onde eventualmente a única dor de cabeça de Jorge Jesus será saber quem atuará no meio campo, já que Gabriel se encontra a recuperar de lesão e pode não estar nas melhores condições para ir a jogo.



Quanto a dados estatísticos a ter em conta, note-se que o FC Porto leva já 16 jogos seguidos sem perder, somando nesse período dez vitórias consecutivas. Do lado oposto, a fase é bem mais modesta, com quatro partidas seguidas sem perder. Por outro lado, o FC Porto foi a primeira equipa a marcar em nove dos últimos dez jogos, ao passo que o FC Porto o conseguiu em cinco dos últimos seis.



Por fim, um olhar ao confronto direto, que nos mostra uma vantagem recente do FC Porto, com quatro vitórias consecutivas e seis jogos seguidos a marcar sempre em primeiro lugar. Como será desta vez?

CÓD 110 FC Porto 2.07 Empate 3.52 SL Benfica 3.37