FC Porto-Benfica: clássico decide primeiro troféu da época

Este ano disputada no mês de dezembro, a Supertaça Cândido de Oliveira conhecerá esta quarta-feira o seu vencedor, quando pelas 20h45, em Aveiro, FC Porto e Benfica se encontrarem numa partida entre os dois primeiros colocados última temporada na Liga NOS e os finalistas da Taça de Portugal.



Vencedor de ambas as provas, o FC Porto tentará dar seguimento a essa tendência de conquistas, mas também de registo positivo diante do rival, uma equipa perante a qual leva três vitórias seguidas e cinco jogos seguidos a marcar.



Um registo positivo que também se vive na atualidade, com onze seguidos sem perder e cinco vitórias consecutivas para os dragões de Sérgio Conceição, uma equipa que nos últimos cinco duelos foi sempre a primeira a marcar - e sempre a ganhar.



Quanto ao Benfica, leva nove jogos sem perder e três vitórias consecutivas, sendo que a nível de golos o destaque vai para um facto menos positivo: apenas em três dos últimos dez jogos os encarnados não sofreram golos, sendo que dois deles foram diante de equipas de menor nomeada (o Vilafranquense e o Paredes, ambos para a Taça de Portugal).



Por fim, note-se ainda que o Benfica sofreu golos nos últimos cinco jogos diante do FC Porto, sempre com os dragões a marcarem primeiro. Desses cinco encontros, apenas por uma ocasião os encarnados conseguiram dar a volta e vencer, algo que poderá neste duelo marcar uma vez mais a diferença.

CÓD 101 FC Porto 2.7 Empate 3.25 SL Benfica 2.45