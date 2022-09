FC Porto-Benfica: clássico volta a repetir-se depois da Elite Cup

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

FC Porto e Benfica defrontam-se na tarde de sábado, a partir das 15 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a Supertaça António Livramento, num encontro que colocará frente a frente dois eternos rivais no Pavilhão Municipal de Barcelos.

Nos últimos três jogos disputados (todos na Elite Cup), o FC Porto registou três vitórias (por 8-1 sobre o SC Tomar, por 4-2 frente ao Sporting e por 4-1 diante do Benfica na final da prova organizada por Record, enquanto que o Benfica somou dois triunfos (sobre a AD Valongo por 3-1 e a UD Oliveirense por 6-4 na meia-final) e um desaire (na final diante do FC Porto por 4-1).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do FC Porto, equipa que venceu 64 dos 120 jogos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Benfica a levar a melhor em 34 ocasiões. Pelo meio, registaram-se ainda, obviamente, 22 empates.

Os dragões também levam a melhor no capítulo da finalização, com 518 golos marcados contra os 434 das águias.