FC Porto-Benfica: dia de clássico na Taça de Portugal

CÓD 108 FC Porto 2.06 Empate 3.4 SL Benfica 3.2

Dia de clássico na Invicta, com um embate entre FC Porto e Benfica a contar para os oitavos-de-final da Taça de Portugal. Será um verdadeiro duelo de titãs no Dragão, num encontro que não terá treinadores principais nos bancos, já que Sérgio Conceição e Jorge Jesus estão suspensos.Será um confronto entre dois rivais em bons momentos, com séries de vitórias consecutivas a dar suporte: os dragões têm 3, as águias têm 4. E ambas também partilham bons resultados no fim de semana, com o FC Porto a golear o Vizela por 4-0 e o Benfica a arrasar o Marítimo na Luz por 7-1.Os dragões nesses três jogos a ganhar não sofreram golo, sendo que em quatro dos últimos cinco foram também a primeira equipa a marcar. Quanto ao Benfica, foi a primeira equipa a faturar em cinco dos últimos seis jogos, sendo que em quatro dos mais recentes cinco ao intervalo estava na frente. Outro dado interessante é o registo de golos, que apenas num dos últimos seis jogos não foi superior a 3.Quanto ao confronto direto, o FC Porto leva oito encontros seguidos a marcar ao Benfica e seis consecutivos sem perder. Nos últimos dez clássicos houve sempre pelo menos 5 cartões, algo bem típico de duelos desta envergadura e rivalidade.