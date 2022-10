FC Porto-Benfica: dia de clássico no Dragão

CÓD 203 FC Porto 2,25 Empate 3,25 SL Benfica 3

Dia de jogo grande no campeonato nacional português, com FC Porto e Benfica a encontrarem-se no Estádio do Dragão num duelo entre os dois primeiros da tabela.Na frente com 25 pontos, o Benfica ainda não perdeu no campeonato, contando oito vitórias e um empate, sendo que no total da temporada também ainda está invicto, pese embora já ter defrontado por duas vezes o Paris SG. A turma encarnada vem, ainda assim, de quatro jogos seguidos a sofrer pelo menos um golo, incluindo diante do Caldas, numa eliminatória da Taça de Portugal Placard na qual apenas avançou nos penáltis. Em termos individuais, Lucas Veríssimo e Morato são baixas de longa data certas, ao passo que David Neres ainda é dúvida.Quanto ao FC Porto, neste jogo sem Pepe, vem de seis jogos seguidos sem perder e quatro partidas consecutivas sem sofrer golo. Nos últimos cinco encontros foi sempre a primeira equipa a marcar e ao intervalo vencia em quatro deles. No fim de semana passado também ganhou na Taça de Portugal Placard, no caso por 6-0 ao Anadia.Em termos de confronto direto, o FC Porto leve três vitórias seguidas, nove jogos consecutivos sem perder e onze a marcar pelo menos um golo ao rival de Lisboa. Na época passada, em três jogos, os dragões venceram por 3-0, 3-1 e 1-0. Como será desta vez, agora tendo pela frente um Benfica como novo técnico?