FC Porto-Benfica: dragões e águias procuram vantagem na final do playoff

FC Porto e Benfica defrontam-se, na noite desta quarta-feira, a partir das 20 horas (horário de Portugal Continental), para o jogo 3 da final do playoff do campeonato nacional de hóquei em patins, uma eliminatória que está neste momento empatada (1-1) depois de as duas formações terem assegurado um triunfo.

Nos últimos cinco jogos disputados, de notar que o FC Porto registou três vitórias (OC Barcelos - em duas ocasiões - e Benfica), um empate (OC Barcelos) e uma derrota (Benfica), enquanto que o Benfica somou três triunfos (Sporting - em dois momentos - e FC Porto) e dois desaires (Sporting e FC Porto).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do FC Porto, equipa que venceu 59 dos 110 duelos disputados (54% de aproveitamento) até ao momento entre os dois rivais, com o Benfica a levar a melhor em 32 ocasiões (29% de aproveitamento). Pelo meio, ficaram ainda registados 19 empates entre ambos (17% dos jogos realizados).