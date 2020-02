FC Porto-Benfica: jogo do título no Dragão

Dia de jogo grande no Estádio do Dragão, com o FC Porto a receber a visita do Benfica, numa partida que poderá ser decisiva na definição da luta pelo título de campeão nacional.



Líder com 7 pontos de avanço para o adversário desta ronda, o Benfica entra em campo com uma margem confortável mas também motivado pela sequência que vai vivendo, com 16 vitórias consecutivas para a Liga, sete no total de todas as provas. A última derrota das águias no campeonato, refira-se, foi precisamente diante deste mesmo FC Porto, num encontro disputado na Luz que acabou em 2-0 com golos de Zé Luís e Marega.



De lá para cá muito mudou, ambas as equipas enfrentaram mini crises, das quais acabaram por sair melhor os encarnados, donos e senhores da Liga desde esse desaire de agosto. Para lá dessas mudanças, há também a registar pontuais alterações nos onzes: o Benfica viu André Almeida voltar, Taarabt cimentar-se como elemento chave e Vinícius tornar-se no homem golo de serviço. Do lado oposto a fórmula também mudou, com as entradas de Otávio, Soares ou Nakajima.



De olho nas estatísticas, de notar que o Benfica vai já em 18 vitórias consecutivas fora de casa no campeonato, numa série que dura desde janeiro do ano passado, quando perdeu pela última vez em casa do Portimonense. De lá para cá foi sempre a vencer e sempre a marcar pelo menos dois golos em 14 de 16 jogos.



E por falar em golos, frente a frente estarão dois dados estatísticos que 'colidem': o Benfica não sofreu golos nos últimos três jogos disputados longe da Luz, ao passo que o FC Porto não fica a zeros no Dragão desde 2017/18, há 36 partidas. A última vez que ficaram sem marcar foi precisamente diante deste Benfica, num empate a zeros.



Passando dos golos para os cartões, de notar que os últimos dez dérbis tiveram todos quatro ou mais admoestações, sendo bem provável que esse registo se mantenha neste duelo do Dragão, um palco no qual o FC Porto apenas ganhou um dos últimos cinco encontros ante o Benfica.

