FC Porto-Benfica: 'take 2' do clássico, agora para o campeonato

CÓD 109 FC Porto 1.75 Empate 3.57 SL Benfica 4.18

Uma semana depois do clássico da Taça de Portugal Placard, FC Porto e Benfica voltam a encontrar-se no Estádio do Dragão, desta feita para o campeonato, naquele que será o primeiro jogo das águias após a saída de Jorge Jesus. E essa será desde logo a grande incógnita para esta partida, já que a entrada de um novo treinador pode trazer novas ideias e, também, uma nova dinâmica do ponto de vista anímico.O que é certo é que as águias estarão desfalcadas de seis jogadores, três deles elementos fulcrais na estratégia que vinha sendo desenhada por Jorge Jesus (Darwin Núñez, Nicolás Otamendi e Alejandro Grimaldo). Há ainda a notar as ausências de Rodrigo Pinho, Lucas Veríssimo e Nemanja Radonjic. Em terceiro lugar, com 37 pontos, o Benfica está praticamente proibido de perder pontos, caso contrário poderá não só ver o FC Porto escapar, como também o Sporting - isto caso os leões vençam.Quanto ao FC Porto, tem Iván Marcano e Evanilson como ausências e ainda tem Pepe na ficha de dúvidas. Os dragões chegam moralizados pela tal vitória da semana passada, que foi a quarta consecutiva - e sem sofrer golos. Falando em golos, note-se que cinco dos últimos sete jogos do FC Porto tiveram pelo menos 3 golos - tal como no caso do Benfica, que teve em seis de sete.Em relação ao confronto direto, e continuando nas contas dos golos, o FC Porto leva nove jogos seguidos a marcar ao Benfica, tendo sido mesmo a primeira equipa a faturar em sete deles. Já nos sete mais recentes também não perdeu. Nota final para os cartões, que foram superiores a 5 nos últimos dez clássicos.