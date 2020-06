FC Porto-Boavista: noite de São João e de dérbi na Invicta

Noite de São João é também de dérbi na Invicta, com FC Porto e Boavista a encontrarem-se pelas 21h15, num encontro no qual são os axadrezados a equipa que chega em melhor momento, já que venceu dois dos três jogos pós-retoma já disputados, contra apenas um triunfo dos dragões.



Aliás, a turma portista não tem de todo convencido neste regresso da Liga, com uma vitória, um empate e uma derrota neste retorno, com especial destaque para a inesperada igualdade da última ronda, ao ser travado pelo último colocado Aves.



Um resultado inesperado, que fez soar os alarmes no Dragão, até porque permitiu ao Benfica colar-se no topo. Aliás, as águias até podem entrar neste jogo isoladas na frente, já que jogarão duas horas antes diante do Santa Clara. Caso vençam, então haverá nova dose de pressão aos de Sérgio Conceição, que mesmo assim têm dados positivos do seu lado, como por exemplo os quatro jogos seguidos sem perder em casa, mas essencialmente as onze vitórias consecutivas que levam diante do Boavista.



Uma estatística de confronto direto que também é positiva nos seis jogos seguidos sem sofrer diante dos aaxadrezados - e sempre a ser a primeira equipa a marcar -, mas também pelo facto de em oito dos últimos jogos ter chegado ao descanso na frente. Por outro lado, de notar que cinco dos últimos seis duelos entre os rivais da Invicta tiveram menos de três golos, sendo um desses exemplo o 1-0 da primeira volta no Bessa.

