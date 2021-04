FC Porto-Chelsea: dragões tentam garantir vantagem na eliminatória

O FC Porto recebe esta quarta-feira o Chelsea, em jogo a contar para a primeira mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões, num encontro que será disputado no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán e que colocará frente a frente duas equipas que atravessam momentos idênticos em termos de resultados.

Para esta partida, a equipa orientada por Sérgio Conceição não poderá contar com os castigados Sérgio Oliveira e Mehdi Taremi, bem como com o lesionado Mouhamed Mbaye. Já os blues não deverão contar com os lesionados N'Golo Kanté e Cristian Pulisic.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o FC Porto registou quatro vitórias (Gil Vicente, Paços de Ferreira, Portimonense e Santa Clara) e uma derrota (Juventus), ao passo que o Chelsea somou três triunfos (Everton, Atlético Madrid e Sheffield United), um empate (Leeds United) e uma derrota (West Brom Albion).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a clara superioridade do Chelsea, equipa que venceu quatro dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com os dragões a levarem a melhor em apenas uma ocasião.