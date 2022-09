FC Porto-Club Brugge: dragões procuram primeira vitória

CÓD 104 FC Porto 1.39 Empate 4.55 Club Brugge 7.2

Depois de ter perdido no arranque em casa do At. Madrid, o FC Porto volta esta terça-feira ao Estádio do Dragão para defrontar o Club Brugge em jogo do Grupo B da Liga dos Campeões. Pela frente estarão uns belgas que, em teoria, seriam os outsiders, mas que surpreenderam ao ganhar na ronda prévia ao Bayer Leverkusen.Sem o suspenso Mehdi Taremi, e com Otávio e Grujic em dúvida, o FC Porto entra em campo depois de uma vitória sobre o Chaves no fim de semana, num jogo no qual a turma de Sérgio Conceição foi a primeira equipa a marcar, tal como tinha sucedido em sete dos últimos nove duelos.Quanto aos belgas, levam seis vitórias seguidas e sete encontros consecutivos sem perder, isto contando todas as provas. Em seis desses sete encontros foram também o primeiro conjunto a marcar. De resto, note-se que os de Brugge apenas perderam um dos dez jogos que disputaram esta temporada, algo que naturalmente servirá de motivação para este duelo, onde não contarão com Clinton Mata, Mats Rits, Tajon Buchanan, Noa Lang e Abakar Sylla.Por fim, de referir que estas duas equipas já se enfrentaram na fase de grupos da Champions de 2016/17, na altura com dupla vitória portista: 2-1 na Bélgica e 1-0 no Dragão.