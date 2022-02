FC Porto-Dín. Bucareste: duelo de Liga dos Campeões

CÓD 428 FC Porto 1.44 Empate 8.7 Dín. Bucareste 3.05

Depois de ter ganho por 27-26 na Roménia há cinco meses, o FC Porto volta a encontrar o Dínamo Bucareste na Liga dos Campeões, numa partida no Grupo B na qual apenas vencer interessa aos portistas na luta pela presença nas próximas rondas da prova milionária.Com 8 pontos, o FC Porto está em sétimo, mas em igualdade pontual com o sexto colocado Motor e a apenas 1 ponto do Flensburg. É, por isso, hora, de somar pontos para alimentar essa chama, isto diante de uma formação romena que tem 6 pontos no seu registo.Ambas as equipas jogaram no fim de semana, com o FC Porto a vencer de forma clara o Xico Andebol por 47-26 e o Dínamo a ganhar ao Politehnica Timisoara por 29-27.