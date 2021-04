FC Porto-Famalicão: dragões tentam dar a volta ao empate em Moreira de Cónegos

O FC Porto recebe esta sexta-feira, pelas 21h15 no Estádio do Dragão, o Famalicão, em jogo a contar para a 30.ª jornada da Liga NOS, num encontro que colocará frente a frente duas formações com objetivos bem distintos para o que falta da atual temporada.

À entrada para esta ronda, a equipa orientada por Sérgio Conceição - que estará de fora do banco de suplentes dos dragões até à última jornada por castigo - encontra-se no 2.º lugar, com 67 pontos, fruto de 20 vitórias, sete empates e duas derrotas, enquanto que o Famalicão posiciona-se no 12.º posto, com 31 pontos, após somar sete triunfos, 10 empates e 12 desaires até ao momento na competição.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas estiveram recentemente inseridas, de notar que o FC Porto registou quatro vitórias (Tondela, Chelsea, Nacional e Vitória de Guimarães) e um empate (Moreirense), ao passo que o Famalicão somou dois triunfos (Paços de Ferreira e Gil Vicente), dois empates (Sporting e Tondela) e uma derrota (Portimonense).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade do FC Porto, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Famalicão a levar a melhor nos dois restantes embates.