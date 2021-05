FC Porto-Imortal BC: dragões defrontam equipa sensação

Equipa sensação da temporada de basquetebol nacional, o Imortal visita esta sexta-feira o reduto do FC Porto, na primeira partida das meias-finais do playoff da Liga Placard.



Será o terceiro encontro do ano entre as duas equipas, havendo por agora uma vitória para cada lado: os dragões ganharam em janeiro, por 70-50, tendo os algarvios vencido recentemente, há duas semanas, por 99-95 (após prolongamento).



Olhando a estatísticas, note-se que o Imortal leva sete jogos seguidos a ganhar, incluindo esse triunfo diante dos dragões, sendo que nesses sete encontros chegou ao intervalo na frente em todos. Quanto ao FC Porto, acabou o primeiro quarto na frente em oito dos últimos dez duelos.



A nível de pontos, os dez jogos mais recentes do FC Porto tiveram em média 163, contra os 168 do Imortal. Por fim, um olhar a esse registo no confronto direto, nos quatro duelos disputados recentemente: média de 157 por partida, com 86 do FC Porto e 71 do Imortal.