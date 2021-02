FC Porto-Juventus: Dragão recebe visita de Cristiano Ronaldo

Quatro anos depois do último embate, precisamente nestes mesmo oitavos-de-final da Liga dos Campeões, FC Porto e Juventus voltam a encontrar-se esta quarta-feira, numa partida da primeira mão da prova mais importante da UEFA à qual ambas as equipas chegam após uma sequência de resultados menos positiva.



Os dragões, que nesta partida têm fator casa do seu lado, entram em campo vindos de quatro empates consecutivos, o últimos dos quais no dérbi da Invicta diante do Boavista. Ainda assim, note-se que essa seca de vitórias não significa necessariamente uma sequência negativa, especialmente tendo em conta que os portistas não perderam nenhum dos últimos sete jogos. Olhando a golos, os dragões foram a primeira equipa a marcar em seis dos últimos oito duelos que disputou, sendo que em cinco dos últimos sete o marcador não teve mais do que 2 no marcador.



Quanto à Juventus, vem de uma derrota diante do Nápoles que pode ter hipotecado as chances de revalidar o título italiano, e que serviu para travar uma sequência até bastante positiva, com sete jogos seguidos sem perder (seis vitórias e um empate). Falando nos golos, refira-se que apenas um dos últimos cinco jogos teve 3 ou mais no marcador.



Olhando, por fim, aos jogadores, o FC Porto apresenta-se praticamente na máxima força, contando aqui com o retorno de Uribe e Luis Díaz, dois jogadores que falharam o dérbi da Invicta por suspensão. Quanto aos italianos, as baixas são de realce: Cuadrado, Paulo Dybala, Arthur e Aaron Ramsey.

CÓD 103 FC Porto 3.82 Empate 3.17 Juventus 1.97