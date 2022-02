FC Porto-Lazio: dragão em duelo da Liga Europa

CÓD 166 FC Porto 2.12 Empate 3.32 Lázio 3.15

Na ressaca do intenso clássico com o Sporting, o FC Porto volta esta quinta-feira à ação, agora para defrontar a Lazio num encontro da primeira mão do playoff da Liga Europa. A jogar em casa, o dragão procura um bom resultado perante o seu público, que permita desde já deixar uma boa margem para a segunda mão.Os dragões chegam a este jogo vindos de doze encontros consecutivos sem perder, sendo que em nove dos últimos dez jogos o marcador total teve sempre pelo menos 3 golos. A única exceção foi o triunfo sobre o Arouca, por 2-0, num duelo que foi a exceção dos últimos oito duelos, já que nos outros sete os portistas sofreram sempre pelo menos uma vez. Nota ainda para as ausências de Agustín Marchesín e Wendell, ambos por suspensão.Quanto à Lazio, chega a esta partida com duas derrotas nos últimos dez jogos, sendo que no mais recente venceu por 3-0 diante do Bolonha. Em termos de golos há também um registo elevado, com apenas dois dos últimos dez duelos a terem uma marca abaixo dos 3 golos. Os italianos, refira-se, também têm duas baixas, no caso os lesionados Francesco Acerbi e Jean-Daniel Akpa Akpro.