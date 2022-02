FC Porto-Lazio: dragão em vantagem na Liga Europa

CÓD 159 Lázio 2.2 Empate 3.33 FC Porto 2.98

Depois de ter ganho por 2-1 na Invicta, o FC Porto visita esta quinta-feira o reduto da Lazio, numa partida do playoff da Liga Europa na qual sabe que o empate serve para conseguir confirmar o apuramento para a ronda seguinte da segunda prova da UEFA.Privado de Wilson Manafá, o conjunto portista chega a este jogo vindo numa série de 14 encontros consecutivos sem perder, isto contando todas as provas. Em oito dos últimos dez jogos dos portistas houve golos de ambas as equipas e também um total superior a 3.Quanto à Lazio, neste jogo sem Francesco Acerbi, Manuel Lazzari, Jean-Daniel Akpa e Mattia Zaccagni, mas também com Ciro Immobile e Pedro em dúvida, vem de um empate no fim de semana diante da Udinese e sabe desde já que terá de vencer para conseguir continuar a sonhar com o apuramento.Note-se que agora, por conta das mudanças de regulamento, em caso de empate no agregado os golos marcados fora deixam de contar a dobrar, pelo que nessa situação o encontro irá para prolongamento e, caso necessário, penáltis.