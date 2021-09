FC Porto-Liverpool: dragão com visitante perigoso

Duelo de grau de exigência elevado para o FC Porto e com um pequeno sentimento de vingança, com a receção ao Liverpool, numa partida da 2.ª jornada o Grupo B da Champions que colocará frente a frente uns dragões que têm 1 ponto e uns ingleses que entram em campo com 3.



Vindos da vitória na primeira ronda diante do Milan, por 3-2, os reds chegam a este duelo numa sequência de dez jogos seguidos sem perder, mas a verdade é que no fim de semana não tiveram o melhor dos resultados, já que empataram em casa do modesto Brentford, a três golos. um resultado que serve de alerta para uma possível passividade defensiva, que pode indicar golos - nos últimos cinco jogos do Liverpool houve pelo menos 3. Falando em golos, os reds, refira-se, foram a primeira equipa a marcar em oito dos últimos dez jogos.



Quanto ao FC Porto, vem de 21 (!) encontros sem perder - incluindo pré-temporada -, sendo que no fim de semana triunfou em casa do Gil Vicente por 2-1. A turma portista, recorde-se, arrancou com um empate moralizador em casa do At. Madrid. Os dragões, tal como o Liverpool, normalmente são a equipa que entra a marcar - foi assim em sete dos últimos nove jogos que disputou.



Quanto ao confronto direto, o Liverpool nunca perdeu com o FC Porto, num total de seis encontros nos quais venceu quatro e empatou dois. No mais recente, em 2019, houve vitória na Invicta por 4-1.



Do ponto de vista individual, Mbemba é baixa no FC Porto, ao passo que no Liverpool as ausências são as de Thiago e Harvey Elliott.

CÓD 103 FC Porto 4.52 Empate 3.93 Liverpool 1.65