FC Porto-Lyon: dragão em ação na 1.ª mão dos 'oitavos' da Liga Europa

CÓD 158 FC Porto 1.99 Empate 3.41 Lyon 3.38

Num dia pouco normal para a Liga Europa, já que habitualmente os jogos são à quinta, FC Porto e Lyon encontram-se na 1.ª mão dos oitavos-de-final da prova, num duelo que colocará frente a frente duas formações que no plano interno estão em fases relativamente positivas.No caso do dragão a fase é mesmo muito positiva, já que os portistas estão imparáveis no topo e nos últimos 18 jogos de todas as provas não perderam nenhum. Ainda assim, nota-se que o FC Porto sofre golos há quatro partidas e em cinco das últimas sete foi mesmo a primeira a encaixar. O dragão, refira-se, não contará com Wilson Manafá e Wendell neste jogo.Quanto ao Lyon, nesta partida sem Rayan Cherki e Sinaly Diomandé, vem de três jogos a sofrer golo, sendo que nos últimos dez jogos venceu cinco, empatou três e perdeu dois. Em termos de golos, apenas dois dos últimos dez jogos tiveram mais do que 2 golos.De notar, por fim, que o FC Porto não perdeu nenhum dos últimos três jogos com os franceses - o último duelo foi nesta pré-temporada, com vitória por 5-3. O anterior a esse foi já em 2004, numa eliminatória de uma Champions que viria a ganhar.