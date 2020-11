FC Porto-Manchester City: dragões querem manter bom registo em casa

FC Porto e Manchester City defrontam-se, esta terça-feira, em jogo a contar para a 5.ª jornada do grupo C da Liga dos Campeões, num encontro em que os dragões vão tentar 'vingar' a derrota sofrida em Inglaterra, manter bom registo no Dragão e tentar o 'assalto' à liderança do grupo.

À entrada para esta ronda, os comandados de Sérgio Conceição posicionam-se no 2.º lugar, com 9 pontos, fruto de três vitórias e uma derrota, enquanto que o Manchester City, que conta com os portugueses Bernardo Silva, João Cancelo e Rúben Dias, encontram-se no 1.º lugar, com 12, após somar quatro triunfos consecutivos na prova miolionária.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas estão atualmente inseridas, de notar que o FC Porto registou só vitórias (Marselha, Portimonense, Fabril do Barreiro, Marselha e Santa Clara), ao passo que os citizens somaram três triunfos (Olympiacos - por duas vezes - e Burnley), um empate (Liverpool) e uma derrota (Tottenham).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Manchester City, equipa que venceu todos os três duelos até ao momento disputados entre as duas equipas.