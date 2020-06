FC Porto-Marítimo: com a vitória como objetivo

Vindos de uma ronda de retoma na qual não conseguiram vencer, FC Porto e Marítimo encontram-se esta quarta-feira no Estádio do Dragão, numa partida da 26.ª jornada da Liga NOS na qual estarão frente a frente duas formações que vivem temporadas bem distintas.



Os dragões estão em primeiro, empatados com o Benfica, e lutam naturalmente pelo título, ao passo que os insulares, por seu turno, estão duas posições e 6 pontos acima da linha de água.



Sem vencer nos últimos quatro encontros e sempre a sofrer golos, o Marítimo colocará em jogo nesta partida outra série nada positiva, já que vai em oito duelos sem vencer diante do FC Porto, ampliando para onze a série de jogos consecutivos sempre a sofrer golos dos dragões.



Curiosamente, e apesar do registo negativo, a verdade é que o resultado da primeira volta até dá boas memórias: um empate a um golo. O problema é quando a análise é feita nos jogos realizados no Dragão, já que aí em jogos para a Liga o Marítimo... nunca venceu.

CÓD 145 FC Porto 1.16 Empate 6.42 Marítimo 14.81