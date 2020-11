FC Porto-Marselha: aproveitar Champions para esquecer fase interna

A viver um período menos positivo do ponto de vista interno, com apenas uma vitória nos últimos quatro jogos da Liga NOS, o FC Porto procura esta terça-feira dar um passo de gigante na luta pelo apuramento para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões, quando pelas 20 horas receber no Dragão a visita do Marselha, uma equipa que entrará em campo desesperada por triunfos depois dos dois desaires já sofridos.



Os dragões, com 3 pontos, sabem que vencer este encontro caseiro pode ser essencial para a sua continuidade na prova, já que poderão ampliar a sua pontuação para os 6 e aproveitar o 'esperado' desaire do Olympiacos frente ao Manchester City. Tudo isto num jogo no qual Sérgio Conceição terá uma enorme dor de cabeça a resolver, já que Pepe deverá ser ausência e obrigará a seguir a fórmula que não foi bem sucedida em Paços de Ferreira.



Do lado oposto, o Marselha pode estar pressionado pelo facto de ter a sua conta a zeros, mas a verdade é que entrará em campo bem menos carregado a nível físico, já que o seu jogo do fim de semana foi adiado. Quer isto dizer que, ao contrário dos dragões, que jogaram na sexta-feira, os franceses não atuam desde terça-feira. Por outro lado, e também ao contrário dos portistas, o Marselha está numa fase relativamente positiva no plano interno, já que vai em cinco jogos seguidos sem perder.



Do ponto de vista estatístico, note-se que o Marselha vai numa má sequência na Champions, já que os últimos 11 encontros que disputou nesta prova europeia, tendo em dez deles sofrido pelo menos dois golos. O único no qual esse dado não se verificou foi precisamente no arranque desta Champions, no desaire diante do Olympiacos por 1-0.



Quanto ao FC Porto, há alguns dados preocupantes do ponto de vista defensivo, especialmente porque os dragões esta temporada já sofreram 9 golos numt total de 8 partidas, três deles diante Paços de Ferreira, na última partida disputada.



Quanto ao confronto direto, note-se que o FC Porto nunca perdeu diante deste Marselha, levando até agora três vitórias e um empate. Ainda assim, convém referir que esses encontros foram em 2003/04 e 2007/08. Como será agora?

