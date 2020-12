FC Porto-Nacional: dragões não querem perder o comboio da frente

O FC Porto recebe, este domingo, o Nacional em jogo a contar para a 10.ª jornada da Liga NOS, num encontro que colocará frente a frente duas formações que atravessam momentos distintos na presente temporada.

À entrada para esta ronda, a equipa orientada por Sérgio Conceição posiciona-se no 3.º lugar, com 19 pontos (atrás de Benfica, 2.º, com 21, e Sporting, 1.º, com 23), fruto de seis vitórias, um empate e duas derrotas, enquanto que o Nacional encontra-se no 10.º posto, com 10 pontos, em igualdade pontual com o Famalicão, após somar dois triunfos, quatro empates e três derrotas até ao momento na prova.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipa se encontram atualmente inseridas, de notar que os dragões registaram quatro vitórias (Tondela - por duas vezes -, Olympiacos e Paços de Ferreira) e um empate (Manchester City), ao passo que o Nacional somou dois triunfos (Gil Vicente e Casa Pia), um empate (Marítimo) e duas derrotas (Portimonense e Santa Clara).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a clara superioridade da formação portista, uma vez que conseguiu vencer todos os últimos cinco duelos disputados entre as duas equipas.