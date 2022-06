FC Porto-OC Barcelos: dragão pode carimbar passagem à final

Depois de ter ganho os primeiros dois jogos, o FC Porto pode esta terça-feira carimbar o apuramento para a final do campeonato nacional de hóquei em patins, necessitando para tal de repetir a receita dos últimos dois encontros e também bater os minhotos na Dragão Arena.



Nas duas primeiras partidas, uma em casa e outra fora, os portistas ganharam por 8-4 e 5-2, respetivamente. Nas contas da época os dragões venceram três, empataram um (posteriormente ganharam nos penáltis) e perderam dois dos duelos com OC Barcelos.



Em temros individuais, nota para os homens mais das duas equipas: Xavi Malián é o jogador com mais jogos nos dragões, com 30, e Gonçalo Alves o melhor marcador, com 54 golos. Do lado oposto o destaque é o mesmo para os dois particulares: Darío Giménez, com 30 jogos e 34 golos.

Por Record