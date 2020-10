FC Porto-Olympiacos: dragão com necessidade de vitórias

Derrotado em casa do Manchester City na jornada de abertura desta Liga dos Campeões, o FC Porto enfrenta esta terça-feira um jogo com um certo grau de importância, já que terá pela frente um Olympiacos que será em teoria o mais forte concorrente à luta pelo segundo posto no Grupo C da Champions.



Um cenário que assume ainda mais importância pelo facto de o Olympiacos ter ganho na ronda inaugural diante do Marselha, algo que coloca efetivamente alguma pressão nos dragões, que estão praticamente proibidos de perder pontos em casa, sob pena de comprometerem as suas chances de apuramento.



E a verdade é que pela frente não estará um adversário qualquer, já que a formação de Pedro Martins leva um total de oito encontros consecutivos sem perder, com seis vitórias e dois empates. Nessa sequência, note-se que os de Atenas foram a primeira equipa a marcar em seis desses duelos, ainda que haja a previsão de que se registem poucos golos. É que o registo dos últimos seis duelos apontam para que apenas um tenha tido mais do que 3.



Quanto ao lado portista, curiosamente a estatística de golos é inversa: em apenas um dos últimos nove não houve mais do que 3 golos, sendo que em sete deles ambas as formações marcaram. Foi assim, por exemplo, em Manchester, num jogo no qual os portistas caíram por 3-1 depois de até terem entrado a ganhar.



Nota para o facto de o FC Porto estar praticamente na máxima força, havendo apenas a reportar as ausências de longa data de Mouhamed Mbaye e Iván Marcano. Otávio, ausente diante diante do Gil Vicente, espreita a utilização neste encontro. Do lado oposto, a única baixa é Mohamed Camara, que testou positivo à Covid-19.

CÓD 105 FC Porto 1.65 Empate 3.82 Olympiacos 5.41