FC Porto-Paços de Ferreira: dragão com visitante perigoso

Vindo de um incrível resultado em Turim, ao afastar a Juventus da Champions pese embora a derrota sofrida, o FC Porto volta este domingo ao plano interno, defrontando pelas 20 horas o Paços de Ferreira, numa partida da 23.ª jornada da Liga NOS na qual terá pela frente um conjunto pacense que tem sido a grande sensação da temporada.



Para este jogo a grande incógnita será perceber a condição física dos jogadores portistas, já que em Turim tiveram de ser submetidos a um esforço hercúleo de jogar 120 minutos. Por isso, é provável que Sérgio Conceição opte por fazer algumas alterações. Ainda assim, os portistas estão num grande momento, com 16 jogos seguidos sem perder no campeonato.



Do lado oposto, bem mais descansados, os castores tentarão travar uma sequência negativa de jogos fora de portas, com duas derrotas seguidas - resultados que conseguiu alternar com triunfos caseiros. Por outro lado, a turma de Paços de Ferreira leva já quatro jogos seguidos a sofrer golos, sendoq ue em seis dos últimos oito viram-se pelo menos 3 golos.



Quanto ao confronto direto, aí a vantagem é total para o lado do FC Porto. Os dragões venceram os últimos nove jogos caseiros diante do Paços, sendo que nos últimos dez conseguiram fazer sempre pelo menos 3 golos. Em cinco dos últimos sete foram mesmo a primeira equipa a marcar, ainda que pelo meio nessa sequência tenha perdido dois jogos.

CÓD 129 FC Porto 1.43 Empate 4.21 P. Ferreira 6.76