FC Porto-Rio Ave: dragões procuram manter a liderança da Liga NOS

O FC Porto recebe, este sábado, o Rio Ave em jogo a contar para a 24.ª jornada da Liga NOS, num encontro que opõe os atuais primeiro e quintos classificados da prova.



Depois do empate (1-1) do Benfica na receção ao Moreirense, o FC Porto saltou para a liderança do campeonato português, somando - após o triunfo (0-2) diante do Santa Clara - agora 59 pontos, fruto de 19 triunfos, dois empates e duas derrotas, enquanto que o Rio Ave é 5.º classificado, com 37, após somar dez triunfos, sete empates e seis derrotas até ao momento na prova.



Nos últimos cinco jogos realizados, os azuis e brancos registaram três vitórias (V. Guimarães, Portimonense e Santa Clara) e duas derrotas (ambas para a Liga Europa, com o Bayer Leverkusen), ao passo que o Rio Ave somou dois triunfos (Aves e Tondela) e três empates (Famalicão, Sporting e Belenenses SAD).



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para quatro triunfos dos dragões contra nenhum por parte da formação vila-condense, tendo-se registado ainda um empate entre ambos.

CÓD 116 FC Porto 1.34 Empate 4.56 Rio Ave 8.13