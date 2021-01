FC Porto-Rio Ave: vencer e ficar de olho no dérbi

Sem Otávio, que se lesionou diante do Gil Vicente, o FC Porto defronta esta segunda-feira o Rio Ave, numa partida da 16.ª jornada da Liga NOS na qual os dragões tentam vencer para colocar pressão nos rivais de Lisboa, que horas depois se enfrentarão em Alvalade. Vindos de nove jogos seguidos sem perder na Liga NOS, os dragões estão num excelente momento de forma e certamente quererão ampliar a sua fase neste duelo com uns vilacondenses que apresentarão no Dragão um novo treinador. Trata-se de Miguel Cardoso, um velho conhecido da casa.



Um técnico que terá essencialmente como missão inverter a tendência recente de resultados do Rio Ave, uma equipa que não venceu nenhum dos últimos três jogos e sofreu sempre golos. Falando em golos, seis dos últimos jogos tiveram pelo menos 3 no marcado, sendo que em quatro dos últimos o Rio Ave foi a primeira equipa a sofrer.



Para lá desses dados, o Rio Ave tem outros que lhe são claramente favoráveis. É que o FC Porto leva já 20 jogos seguidos a marcar e sem perder diante deste mesmo conjunto de Vila do Conde, numa longa série na qual conseguiu outros apontamentos, como por exemplo o facto de ter sido a primeira equipa a marcar em sete dos últimos oito embates.



Por outro lado, e ainda falando n oconfronto direto, note-se que sete dos últimos nove jogos entre estas duas equipas tiveram pelo menos 3 golos.

CÓD 113 FC Porto 1.39 Empate 4.76 Rio Ave 7.59