FC Porto-Santa Clara: dragões e açorianos querem garantir 'quartos' da Taça de Portugal

O FC Porto recebe esta quinta-feira o Santa Clara, em jogo a contar para os oitavos-de-final da Taça de Portugal, num encontro em que as duas formações disputam a qualificação para a próxima fase da prova rainha.



Nesta edição, a equipa de Sérgio Conceição já eliminou o Coimbrões e o V. Setúbal, já o Santa Clara deixou para trás a AD Oliveirense e o Leixões.



No que toca ao confronto direto recente entre as duas equipas, destaque para cinco triunfos dos dragões nos últimos cinco duelos disputados.

CÓD 163 FC Porto 1.17 Empate 5.26 Santa Clara 11.19