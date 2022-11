FC Porto-SC Magdeburg: dragão persegue primeira vitória na Champions

CÓD 294 FC Porto 5 Empate 12 SC Magdeburg 1,18

Ainda sem qualquer vitória na Liga dos Campeões, o FC Porto procura esta quinta-feira, ao oitavo jogo, quebrar esse jejum inesperado. Pela frente estará um Magdeburg que promete complicar bastante a tarefa.Em terceiro, com 9 pontos, conseguidos em quatro vitórias, um empate e duas derrotas, o Magdeburg está na luta pelo apuramento, pelo que neste duelo irá entrar em campo em busca da vitória para poder manter Veszprém e PSG em ponto de mira. Os alemães, refira-se, venceram cinco dos últimos nove jogos que disputaram, tendo perdido dois e empatado outros dois.Quanto ao FC Porto, é último colocado de forma clara, sem qualquer vitória e a registar uma campanha pouco positiva. Olhando a todas as provas, a turma portista vem de dois jogos sem ganhar, com uma derrota diante deste mesmo Magdeburg fora de casa por 41-36 e um empate a 29 diante do Sporting no fim de semana.Em termos individuais, Jack Thurin destaca-se no FC Porto com 29 golos, ao passo que no lado contrário a evidência vai para Gisli Kristjansson, com 39 golos. Fábio Magalhães é a referência no FC Porto nas assistências, com 20, enquanto que do lado oposto é Omar Magnusson o destaque, com 16 passes certeiros.Nota final para a história, que nos mostra por agora três duelos entre estas equipas, havendo duas vitórias alemãs e uma portuguesa. Como será o quarto duelo?