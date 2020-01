FC Porto-Sp. Braga: bracarenses não vencem no Dragão há 15 anos

O FC Porto recebe, esta sexta-feira, o Sp. Braga em jogo a contar para a 17.ª jornada da Liga NOS, naquele que será um encontro importantíssimo para ambas as equipas.



Em caso de triunfo azul e branco, a equipa comandada por Sérgio Conceição pode aproximar-se do rival Benfica, atual líder do campeonato português, com 45 pontos (mais quatro que o FC Porto, que é 2.º classificado), até porque as águias têm pela frente um dérbi nesta jornada com o Sporting. Por outro lado, esta partida também acarreta um peso acrescido para o Sp. Braga (5.º), visto que pode aproximar-se dos leões na tabela classificativa - posicionam-se na 4.ª posição, com 29 pontos, mais cinco que os bracarenses.



Nos últimos cinco jogos realizados, os dragões somam quatro triunfos (P. Ferreira, Tondela, Sporting e Moreirense), tendo empatado com o Belenenses SAD, ao passo que o Sp. Braga soma três vitórias (Rio Ave, Belenenses SAD e Tondela) e duas derrotas (Aves e P. Ferreira). Desde que Rúben Amorim assumiu o comando dos bracarenses, que a equipa só tem arrecadado triunfos para o campeonato (2).



No que toca ao confronto direto, de notar que o Sp. Braga não vence em casa do FC Porto há já 15 anos, sendo que a última vitória que teve sobre os azuis e brancos remete-nos para o ano de 2016, mais precisamente para a 25.ª jornada do campeonato, quando os bracarenses - na altura liderados por Abel Ferreira - bateram os azuis e brancos por 3-1, com golos de Hassan, Rafa Silva e Alan. Maxi Pereira fez o golo de honra do FC Porto nesse encontro.

CÓD 101 FC Porto 1.55 Empate 3.86 Sp. Braga 5.53