FC Porto-Sp. Braga: dia de jogo grande

CÓD 206 FC Porto 1,71 Empate 3,8 Sp. Braga 4,35

Dia de jogo grande no campeonato nacional, com um embate entre o terceiro e o segundo colocados, numa partida que poderá ser bastante importante na definição do sucesso, pelo menos inicial, de ambas as equipas.Especialmente no caso do FC Porto, que entra nesta partida já a 5 pontos do líder Benfica. Quer isso dizer que, em caso de derrota e vitória dos encarnados, os dragões ficariam já a 8 pontos do rival com apenas 8 rondas disputadas...Olhando ao registo recente, é impossível não destacar o grande momento do Sp. Braga, com 14 jogos sem perder e 8 vitórias consecutivas, isto contando também partidas de preparação. A turma minhota foi sempre a primeira a marcar nestas últimas oito vitórias, até porque apenas sofreu num desses jogos.Quanto ao FC Porto, nos últimos oito jogos venceu quatro, empatou um e perdeu três, dois deles para a Champions.No que ao confronto direto diz respeito, nota para os golos, já que em cinco dos últimos sete jogos houve tentos de ambas as equipas, sendo que também em cinco dos últimos sete o FC Porto chegou ao descanso na frente. Na época passada, refira-se, ambas as equipas venceram um jogo, sempre por 1-0 e sempre para a equipa da casa.