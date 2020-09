FC Porto-Sp. Braga: dragão inicia defesa do título com teste de fogo

Arranca a defesa do título por parte do FC Porto, com uma sempre difícil receção ao Sp. Braga, num duelo no qual se defrontarão as equipas que terminaram a temporada passada no primeiro e terceiro posto da Liga NOS, respetivamente.



Sem jogarem de forma oficial há mais de mês e meio, dragões e minhotos chegam a esta partida depois de disputarem alguns encontros de preparação à porta fechada, algo que deixa um pouco no 'desconhecido' aquilo que se pode esperar para esta partida.



Ainda assim vale a pena destacar o confronto direto da época passada, com três partidas a serem ganhas pelos minhotos, algo que serviu para travar uma sequência de êxitos portistas e que também mostrou que os bracarenses podem efetivamente almejar lutar pelos postos cimeiros.



Com cinco reforços para a nova temporada, o FC Porto terá pela frente uma equipa que acabou por ser mais ativa no defeso, tanto pela troca de treinador - entrou Carlos Carvalhal -, mas também pelos oito jogadores que contrataram.

CÓD 113 FC Porto 1.61 Empate 3.94 Sp. Braga 5.58