FC Porto-Sp. Braga: por um lugar na final da Taça de Portugal

Pela quarta vez na temporada, FC Porto e Sp. Braga encontram-se esta quarta-feira no Dragão, num encontro que vale o acesso à final da Taça de Portugal, depois do empate a um que se registou há três semanas em Braga, na primeira mão.



Sem perder há dez partidas, mas curiosamente vindo de um empate que ditou a queda ao terceiro posto por troca com este Sp. Braga, o FC Porto procura a sua segunda vitória da época diante dos minhotos, uma equipa perante a qual leva já oito duelos consecutivos a sofrer golos. Ainda assim, note-se que os dragões levam três jogos seguidos sem perder, pese embora nesses oito jogos tenha vencido apenas dois encontros e perdido três - os outros três acabaram em empate.



Quanto ao Sp. Braga, vem de uma vitória diante do Nacional e numa fase no plano interno com nove duelos seguidos sem perder. O último desaire foi em janeiro, na final da Allianz Cup. Por outro lado, refira-se que o Sp. Braga leva quatro encontros seguidos a sofrer golos - incluíndo os dois para a Liga Europa diante da Roma -, sendo que nos últimos oito houve golos de ambas as equipas em seis.



Voltando à questão do confronto direto, refira-se que o FC Porto chegou ao descanso na frente em quatro dos últimos cinco duelos, pese embora o registo nessas cinco partidas seja de duas vitórias minhotas, uma portista e dois empates.

CÓD 101 FC Porto 1.81 Empate 3.72 Sp. Braga 3.83