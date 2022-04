FC Porto-Sporting: clássico para definir finalista da Taça de Portugal

CÓD 108 FC Porto 1.91 Empate 3.32 Sporting CP 3.78

Vem aí jogo grande no Dragão, com FC Porto e Sporting a encontrarem-se numa partida que promete fazer faísca, referente à 2.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal. Depois da vitória por 2-1 em Alvalade, o conjunto portista entra em campo em vantagem e sabe que até pode perder por 1-0 para se apurar para a decisão do Jamor.Para mais, os portistas estão numa grande fase, com quatro vitórias seguidas sem sofrer golo e seis encontros seguidos sem perder. A formação de Sérgio Conceição foi a primeira equipa a marcar e aquela que chegou ao descanso na frente em cinco dos últimos seis jogos que disputou.Quanto ao Sporting, chega a este clássico vindo de um desaire sempre doloroso na receção ao rival Benfica, numa partida na qual viu interrompida uma série de seis duelos seguidos sem perder. Normalmente os jogos do Sporting não têm muitos golos, tal como mostra o registo de aoenas ter havido pelo menos 3 golos em cinco dos últimos sete que disputaram.Em relação ao confronto direto, olhar para os golos, já que em cinco dos últimos seis clássicos ambas as equipas marcaram. O FC Porto leva quatro encontros seguidos sem perder, numa série que se iniciou depois da derrota na final da Taça da Liga. Ainda assim, note-se que só no último duelo os portistas venceram, já que os restantes três terminaram em igualdade.